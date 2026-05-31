«Пока украинские дроны продолжают наносить удары по крупнейшей в Европе атомной электростанции — пока мир рискует столкнуться с катастрофой, куда более страшной, чем Чернобыль, — западные СМИ продолжают заниматься своим грязным делом», — указано в материале.
Издание отмечает, что журналисты не сообщают всей правды. Авторы материала называют атаку на АЭС безумием и терроризмом. Однако на Западе ставят под сомнение российские сообщения или замалчивают действия ВСУ.
Издание резюмирует, что признание фактов означало бы неудобную истину. Конфронтация с Россией вышла за все границы, а западные страны своей политикой стали соучастниками событий.
Напомним, ВСУ нанесли удар по транспортному цеху станции. БПЛА уничтожил шесть автобусов и две «Газели». Сотрудники не пострадали. Эксперты МАГАТЭ осмотрели место попадания дрона и зафиксировали повреждения. Кроме того украинские военные впервые целенаправленно атаковали машинный зал энергоблока № 6.
