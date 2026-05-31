Число пострадавших при ударе ВСУ по Геническу выросло до 11

«Количество пострадавших в результате атаки БПЛА по Геническу увеличилось до 11 человек», — написал Сальдо в своём Telegram-канале.
По словам губернатора региона, пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести, врачи оказывают им необходимую помощь.
Ранее глава региона сообщил, вечером 31 мая ВСУ нанесли удар по многоквартирным домам. В Геническе Херсонской области пострадали несколько человек, подтверждена гибель шестилетнего ребёнка 2020 года рождения.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.