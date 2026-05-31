Число пострадавших от атаки дрона в Херсонской области выросло

«Все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести. Врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь», — отметил глава области.
Атака дрона на Геническ была совершена 31 мая. В результате удара погиб ребенок 2020 года рождения. Как уточнил губернатор, беспилотник нанес удар по многоквартирным жилым домам, расположенным на улице Братьев Коваленко.
В связи с произошедшим региональные власти приняли решение об отмене всех праздничных мероприятий, запланированных на 1 июня по случаю Дня защиты детей.