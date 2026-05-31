В Ленинградской области при пожаре в гараже погиб ребёнок

В Ленинградской области пожар в гараже унёс жизнь ребёнка, его отец получил травмы. Об этом сообщило региональное управление МЧС России в своём «Максе».
Возгорание произошло в гараже размером 4 на 6 метров на улице Грибное в деревне Борисова Грива.
На место прибыли специалисты 93-й и 96-й пожарно-спасательных частей.
Ранее сообщалось, что в Башкирии мужчина полностью обгорел во время пожара в бане.
