В Подмосковье в ДТП с пятью автомобилями погиб человек

Авария произошла на 117-м километре трассы А-107.

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Авария с участием пяти грузовиков произошла около железнодорожного переезда в Подмосковье, в результате один человек погиб. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

По данным главка, ДТП произошло около 19:10 мск на 117-м километре трассы А-107.

«По предварительной информации, мужчина, управляя грузовой автомашиной, допустил столкновение с четырьмя грузовыми автомобилями, которые остановились перед железнодорожным переездом в попутном направлении. В результате ДТП водитель одной из машин погиб на месте. На данный момент состояние здоровья его пассажира, получившего телесные повреждения, уточняется», — говорится в сообщении.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства случившегося.