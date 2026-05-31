В Воронежской области снова объявили опасность атаки БПЛА

ВОРОНЕЖ, 31 мая. /ТАСС/. Угрозу атаки БПЛА снова объявили на территории Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона вновь объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — написал он в «Максе».
