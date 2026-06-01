Пожар в гараже унес жизнь ребенка в деревне Борисова Грива в Ленобласти

Трагедия произошла вечером 31 мая в деревне Борисова Грива в Ленобласти. Пожар в гараже унес человеческую жизнь, погиб ребенок. Площадь возгорания составляет 24 квадратных метра, на месте сейчас работают экстренные службы. Отец ребенка также пострадал, пишет Онлайн47.
— На месте работают подразделения 93-й и 96-й пожарно-спасательных частей 15 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Ленинградской области, — сообщает сетевое издание.
МЧС России предупреждает о том, что категорически нельзя оставлять детей без присмотра рядом с взрывоопасными предметами. Цена беспечности — человеческая жизнь.
