Водитель автобуса в Подольске сбил двух подростков на электросамокате

«Сегодня примерно в 18:40 около одного из домов, расположенных на ул. Рабочая, произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель, управляя автобусом, совершил столкновение с электросамокатом, на котором по пешеходному переходу передвигались двое несовершеннолетних 2013 и 2014 годов рождения. В результате ДТП один из мальчиков доставлен в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.