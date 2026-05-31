Силы ПВО привели в готовность для отражения атаки БПЛА на Воронеж и область

Силы ПВО в Воронежской области привели в готовность из-за опасности атаки БПЛА вечером воскресенья, 31 мая. Особый режим объявили в 22:27, сообщил губернатор Александр Гусев.
Глава региона призвал жителей региона сохранять спокойствие, а также следить за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России.
Напомним, что в ночь на 31 мая в небе над Воронежской областью уничтожили 21 беспилотник. При падении БПЛА в одном из муниципалитетов был повреждён частный дом.
