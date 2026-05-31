Один человек погиб в ДТП с пятью грузовиками в Подмосковье

Один человек погиб в массовом ДТП с пятью грузовиками в подмосковной Электростали. Ещё один пострадавший получил травмы. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.
Авария произошла около 19:10 на 117-м километре автодороги А-107 ММК.
По предварительным данным, водитель грузовика врезался в четыре попутные машины, которые остановились перед железнодорожным переездом.
От удара один из водителей погиб на месте. Его пассажир получил травмы, сейчас медики уточняют его состояние. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства случившегося.