Число пострадавших в результате атаки ВСУ на Геническ увеличилось до 11

Число пострадавших в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Геническ в Херсонской области возросло до 11 человек. Об этом в воскресенье, 31 мая, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

— Количество пострадавших в результате атаки БПЛА по Геническу увеличилось до 11 человек, — сообщил глава региона.

По информации губернатора, сейчас пострадавшие находятся в больницах в состоянии средней степени тяжести.

Кроме того, после атаки украинских беспилотников девять округов региона остались без электроэнергии. По словам Сальдо, отключения затронули Генический, Новотроицкий, Чаплинский, Каланчакский, Ивановский, Нижнесерогозский, Горностаевский, Каховский муниципальные округа и Новокаховский городской округ.

Аварийные службы уже работают на местах и принимают меры для быстрого восстановления электроснабжения, говорится в Telegram-канале Сальдо.

О произошедшем стало известно вечером того же дня. Пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко сообщил, что в результате удара беспилотников Вооруженных сил Украины на Геническ погиб ребенок. Изначально сообщалось только о шести пострадавших.

