Число жертв обрушения строящейся высотки на Филиппинах выросло до 11

Число погибших при обрушении строящейся высотки на Филиппинах выросло до 11. Еще 14 человек считаются пропавшими без вести.

Источник: Аргументы и факты

Число погибших в результате обрушения строящегося многоэтажного здания на Филиппинах достигло 11 человек. Еще 14 человек числятся пропавшими без вести и, предположительно, могут находиться под завалами.

Трагедия произошла в городе Анхелес. Девятиэтажное здание, которое строилось под кондо-отель, рухнуло 24 мая. По данным местных СМИ, в момент обрушения под завалами оказались десятки рабочих.

Спасатели продолжают разбирать руины на улице Теодоро в районе Балибаго. Однако шансы обнаружить выживших спустя неделю после катастрофы оцениваются как крайне низкие.

Как сообщили городские власти, около десяти человек смогли самостоятельно выбраться из-под обломков сразу после происшествия. Еще 26 пострадавших были спасены в первые часы после обрушения.

Серьезные повреждения получил и расположенный рядом отель. Один из его постояльцев — турист из Малайзии — получил тяжелые травмы и позже скончался в больнице.

По предварительным данным, на момент катастрофы строители уже приступили к возведению бассейна на десятом этаже будущего комплекса. Причины обрушения устанавливаются.