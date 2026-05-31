Число жертв обрушения строящейся высотки на Филиппинах выросло до 11

Число погибших в результате обрушения строящегося многоэтажного здания на Филиппинах достигло 11 человек. Еще 14 человек числятся пропавшими без вести и, предположительно, могут находиться под завалами.
Трагедия произошла в городе Анхелес. Девятиэтажное здание, которое строилось под кондо-отель, рухнуло 24 мая. По данным местных СМИ, в момент обрушения под завалами оказались десятки рабочих.
Спасатели продолжают разбирать руины на улице Теодоро в районе Балибаго. Однако шансы обнаружить выживших спустя неделю после катастрофы оцениваются как крайне низкие.
Как сообщили городские власти, около десяти человек смогли самостоятельно выбраться из-под обломков сразу после происшествия. Еще 26 пострадавших были спасены в первые часы после обрушения.
Серьезные повреждения получил и расположенный рядом отель. Один из его постояльцев — турист из Малайзии — получил тяжелые травмы и позже скончался в больнице.
По предварительным данным, на момент катастрофы строители уже приступили к возведению бассейна на десятом этаже будущего комплекса. Причины обрушения устанавливаются.