Число отравившихся в кафе в Пятигорске выросло до 36

По версии следствия, 30 мая в Пятигорске после употребления готовой кулинарной продукции в кафе посетители почувствовали себя плохо и были госпитализированы в инфекционное отделение горбольницы с кишечной инфекцией. Следователи завели уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических норм, которое повлекло массовое отравление людей (ст. 236 УК РФ).