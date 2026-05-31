Число отравившихся в кафе в Пятигорске выросло до 36

Количество получивших отравление после посещения кафе в Пятигорске возросло до 36, почти все они госпитализированы, сообщили в СУ СК РФ по Ставропольскому краю.
«Количество пострадавших выросло до 36 человек, 31 из которых госпитализирован, в том числе двое детей 14 и 5 лет», — говорится в сообщении в соцсети ведомства «ВКонтакте».
По данным следователей, пять человек отказались от госпитализации, их направили на амбулаторное лечение.
По версии следствия, 30 мая в Пятигорске после употребления готовой кулинарной продукции в кафе посетители почувствовали себя плохо и были госпитализированы в инфекционное отделение горбольницы с кишечной инфекцией. Следователи завели уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических норм, которое повлекло массовое отравление людей (ст. 236 УК РФ).
Напомним, 30 мая мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов сообщил, что девять человек доставлены в больницу с кишечной инфекцией, все они, предварительно, посещали одно кафе в городе.