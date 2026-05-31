В Брянской области при атаке дрона ВСУ пострадал сотрудник скорой помощи

По его словам, медики направлялись в посёлок Старый Ропск, чтобы оказать помощь пострадавшей женщине. Машину сопровождали сотрудники СГУП ЦСН «Защита».
Во время движения в служебный автомобиль попал FPV-дрон, после чего произошла детонация.
«Несмотря на то, что сотрудник получил осколочные ранения, бригада скорой смогла забрать пострадавшую и отвезти в больницу», — сообщил Ковальчук.
Глава региона уточнил, что жизни женщины ничего не угрожает. Пострадавшему сотруднику также оказывается необходимая помощь.
Ранее украинский беспилотник атаковал Геническ в Херсонской области. По последним данным, число пострадавших достигло 11 человек. Также подтверждена гибель шестилетнего ребёнка 2020 года рождения.
