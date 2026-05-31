В Одессе мужчину мобилизовали вместе с собакой

В Одессе сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) увезли мужчину в микроавтобусе вместе с его собакой. Видео инцидента распространило украинское издание «Страна.ua».
На опубликованных кадрах видно, как мужчину сажают в служебный микроавтобус. Следом в салон самостоятельно запрыгивает его собака и остается рядом с хозяином.
Подробности дальнейшей судьбы мобилизованного и его питомца не приводятся. Однако ролик быстро разошелся по социальным сетям и вызвал активное обсуждение среди пользователей.
Ранее депутат Верховной рады Соломия Бобровская заявила, что власти страны рассматривают дополнительные меры по ужесточению мобилизации.