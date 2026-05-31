Число госпитализированных из-за отравления в кафе Пятигорска выросло до 34

ПЯТИГОРСК, 31 мая. /ТАСС/. В Пятигорске 34 человека госпитализированы после отравления в кафе. Об этом сообщил глава города Дмитрий Ворошилов.
«В инфекционном отделении Городской больницы № 2 создан резерв койко-мест. Всем пострадавшим оказывается вся необходимая профессиональная помощь, врачи в отделении — одни из самых лучших в крае. К сожалению, к вечеру поступили еще три человека, общее количество госпитализированных — 34 пациента. 5 человек отказались от госпитализации», — написал Ворошилов.
«Рекомендую всем, кто почувствовал недомогание после посещения или доставки еды из кафе “Мао бао”, обратиться к медикам», — добавил Ворошилов.