Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число госпитализированных из-за отравления в кафе Пятигорска выросло до 34

Еще пять человек отказались от госпитализации.

ПЯТИГОРСК, 31 мая. /ТАСС/. В Пятигорске 34 человека госпитализированы после отравления в кафе. Об этом сообщил глава города Дмитрий Ворошилов.

«В инфекционном отделении Городской больницы № 2 создан резерв койко-мест. Всем пострадавшим оказывается вся необходимая профессиональная помощь, врачи в отделении — одни из самых лучших в крае. К сожалению, к вечеру поступили еще три человека, общее количество госпитализированных — 34 пациента. 5 человек отказались от госпитализации», — написал Ворошилов.

«Рекомендую всем, кто почувствовал недомогание после посещения или доставки еды из кафе “Мао бао”, обратиться к медикам», — добавил Ворошилов.