В Волгограде второй раз за сутки остановили работу аэропорта

В Волгограде вновь приостановили работу аэропорта.
Из-за возможной атаки беспилотников план «Ковёр» ввели в Волгоградской области сегодня в 22:48. Пока расписание в авиагавани не претерпело существенных изменений — завтра в городе на Волге задержится лишь рейс в Анталью.
На паузу работу волгоградского аэропорта ставили и сегодняшней ночью. Из-за ограничений, продлившихся около пяти часов, утром пассажирам сообщили о задержке рейсов из Еревана, Калининграда и Нижнего Новгорода. С опозданием горожане вылетели в Санкт-Петербург и в Калининград.
Фото Павла Мирошкина.
Узнать больше по теме
Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.Читать дальше