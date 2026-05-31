Женщина и трое детей погибли в ДТП с нерасчитавшим погоду грузовиком в Прикамье

Смертельное ДТП произошло в Пермском крае на федеральной трассе Р-243 Кострома — Шарья — Киров — Пермь. В аварии с участием грузовика и легкового автомобиля погибли четыре человека, среди них трое детей.

По данным ГУ МЧС по региону, сообщение о происшествии поступило вечером 31 мая. На месте работали экстренные службы, включая спасателей и полицию.

Столкнулись грузовик MAN с полуприцепом и автомобиль Lada Largus, которым управляла женщина 1982 года рождения.

По предварительной версии, водитель большегруза не учёл дорожные и погодные условия, из-за чего полуприцеп вынесло на встречную полосу, где и произошло столкновение.

В результате аварии погибли водитель легкового автомобиля и трое детей. Обстоятельства трагедии устанавливают сотрудники полиции.

Ранее на трассе в Нижегородской области произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. В результате лобового столкновения погибли две женщины, находившиеся в легковушке.

