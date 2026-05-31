СКР возбудил уголовное дело после массового отравления в Пятигорске

Вчера мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов сообщил, что девятерых горожан поместили в городскую инфекционную больницу с острой кишечной инфекцией после посещения одного и того же кафе. В ставропольском управлении Роспотребнадзора рассказали, что у пациентов обнаружены маркеры сальмонелл.