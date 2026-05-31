Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

РЕН ТВ: Три человека пострадали при взрыве газового баллона в центре Москвы

Не менее трех человек пострадали при взрыве газового баллона в центре столицы. Об этом в воскресенье, 31 мая, сообщил источник РЕН ТВ.

Не менее трех человек пострадали при взрыве газового баллона в центре столицы. Об этом в воскресенье, 31 мая, сообщил источник РЕН ТВ.

Инцидент произошел на стройке на Ленинградском проспекте.

— В результате происшествия пострадали как минимум три человека, — рассказал источник телеканалу.

Уточняется, что один из них находится в критическом состоянии. Мужчина получил 70 процентов ожогов тела.

В тот же день взрыв газа произошел в частном доме в Ингушетии. По данным телеканала РЕН ТВ, в результате инцидента пострадали пять человек. Среди пострадавших есть трое детей.

До этого взрыв газа произошел в квартире четырехэтажного дома в городе Первоуральске Свердловской области. В результате хлопка возник пожар, который охватил три квартиры.