РЕН ТВ: Три человека пострадали при взрыве газового баллона в центре Москвы

Не менее трех человек пострадали при взрыве газового баллона в центре столицы. Об этом в воскресенье, 31 мая, сообщил источник РЕН ТВ.
Инцидент произошел на стройке на Ленинградском проспекте.
— В результате происшествия пострадали как минимум три человека, — рассказал источник телеканалу.
Уточняется, что один из них находится в критическом состоянии. Мужчина получил 70 процентов ожогов тела.
В тот же день взрыв газа произошел в частном доме в Ингушетии. По данным телеканала РЕН ТВ, в результате инцидента пострадали пять человек. Среди пострадавших есть трое детей.
До этого взрыв газа произошел в квартире четырехэтажного дома в городе Первоуральске Свердловской области. В результате хлопка возник пожар, который охватил три квартиры.