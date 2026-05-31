РБК: Силовики задержали главу «Инвестиционной палаты» и руководителя Mind Money

Правоохранительные органы задержали участников финансового рынка, занимавшихся вопросами разблокировки замороженных активов российских инвесторов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, под стражу взяты глава «Инвестиционной палаты» Алексей Седушкин и руководитель брокерской компании Mind Money Юлия Хандошко.
В отношении обоих возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве. Источник уточнил, что деятельность Седушкина и Хандошко связана с замороженными ценными бумагами российских и иностранных инвесторов.