В Подмосковье водитель автобуса сбил двух подростков, ехавших на электросамокате

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Водитель автобуса сбил двух подростков 2013 и 2014 годов рождения, ехавших на электросамокате по пешеходному переходу в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.
«Сегодня примерно в 18:40 около одного из домов, расположенных на улице Рабочая, произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель, управляя автобусом, совершил столкновение с электросамокатом, на котором по пешеходному переходу передвигались двое несовершеннолетних 2013 и 2014 годов рождения», — говорится в сообщении.
Как добавили в пресс-службе, один из мальчиков доставлен в больницу.
В настоящее время сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства случившегося.