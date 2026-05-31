Во время гонок GT World Challenge произошло массовое ДТП

Во время этапа серии GT World Challenge в итальянской Монце произошло крупное ДТП с участием нескольких автомобилей. Авария случилась уже на начальном этапе гонки и привела к серьезным последствиям для участников.
Причиной столкновения признаны действия пилота Максима Мартина, которые спровоцировали цепную реакцию на трассе. В результате происшествия сразу восемь гонщиков были вынуждены досрочно завершить заезд, не преодолев даже первый круг.
При этом часть участников, чьи машины получили менее значительные повреждения, смогла вернуться на трассу после устранения проблем и продолжить гонку.
Ранее в одной из больниц Франции скончался 21-летний мотогонщик Рафаэль Шоле, получивший тяжелые травмы во время турнира Gurp TT. Соревнования прошли в Грей-э-л Опиталь на юго-западе страны.