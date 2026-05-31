МВД: Пять грузовиков столкнулись в Электростали, один человек погиб

Водитель грузовика столкнулся с четырьмя грузовыми машинами, которые остановились перед ж/д переездом в подмосковном городе Электростали, один человек погиб. Об этом в воскресенье, 31 мая, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России.
Уточняется, что авария произошла около 19:10 на 117-м километре автодороги А-107 ММК.
— По предварительным данным, мужчина, управляя грузовиком, допустил столкновение с четырьмя грузовыми автомобилями, которые остановились перед железнодорожным переездом в попутном направлении, — сказано в канале ведомства в мессенджере МАКС.
В результате ДТП водитель одного из автомобилей погиб на месте, состояние здоровья его пассажира, который получил телесные повреждения, уточняется.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
В тот же день четыре человека, в том числе два ребенка, погибли в результате ДТП с участием грузовика и легковой машины в Пермском крае. Авария произошла на 112-м километре автодороги Р-243, на подъезде к Ижевску.