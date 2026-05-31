В Дагестане ищут унесенного течением реки мужчину

МАХАЧКАЛА, 31 мая. /ТАСС/. Мужчина 58 лет поскользнулся и упал в реку в Табасаранском районе Дагестана. Ведутся поисково-спасательные работы, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по республике.
«В Табасаранском районе в реку Рубас упал 58-летний мужчина. Предварительно установлено: трое жителей села Гуми отдыхали у реки Рубас, один из них решил искупаться, поскользнулся и упал в воду. Со слов очевидцев, его унесло течением», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на место происшествия направлены техника и четыре человека, а также трое спасателей от Дербентского поисково-спасательного отряда.
Узнать больше по теме
Дагестан: регион России с богатой историей, красивой природой и уникальной культурой
Известный своей природной красотой, богатым культурным наследием и значительным историческим вкладом, Дагестан — горный край, расположенный на юге России. В материале рассказываем, что представляет собой Дагестан, объясняем его значение сегодня, а также перечисляем ключевые особенности и факты.Читать дальше