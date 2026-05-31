ТАСС сообщил о гибели двух человек на стройплощадке на севере Москвы

В Москве на стройплощадке погибли два человека и один пострадал, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Что именно произошло, агентство не уточняет.
Собеседник ТАСС добавил, что один из погибших скончался на месте происшествия, другой — уже в больнице. Проводится проверка, добавили там.
По данным агентства «Москва», на стройке погиб один человек, и еще один пострадал. Несчастный случай произошел во время электромонтажных работ, сообщил источник СМИ.
Стройплощадка, где случилось происшествие, находится на Ленинградском проспекте, д. 35. Согласно «Яндекс Картам», там находятся несколько предприятий, включая стоматологию, гостиницу, тату-салон и другие заведения.