Два человека погибли, один пострадал во время ремонтных работ в Москве

Два человека погибли и еще один получил травмы в результате происшествия во время ремонтных работ в Москве. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
«Инцидент произошел на Ленинградском проспекте на стройплощадке во время проведения работ. Один человек погиб сразу», — сказал источник агентства.
Правоохранители уточнили, что еще двоих пострадавших доставили в медицинское учреждение, однако спасти одного из них врачам не удалось. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.
Ранее KP.RU сообщал, что на юге Москвы на строительном объекте произошел несчастный случай с рабочими подрядной организации. Мужчины упали с высоты. Один из пострадавших погиб на месте от полученных травм. Второго рабочего доставили в больницу.