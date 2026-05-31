Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Часть Запорожья и Херсонской области были обесточены после аварии

Девять округов Херсонской области были обесточены из-за аварии из-за атаки БПЛА, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Без электричества также осталась значительная часть Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

Девять округов Херсонской области были обесточены из-за аварии из-за атаки БПЛА, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Без электричества также осталась значительная часть Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

По словам господина Сальдо, отключения есть в Геническом, Новотроицком, Чаплинском, Каланчакском, Ивановском, Нижнесерогозском, Горностаевском, Каховском и Новокаховском округах. Критически важная инфраструктура продолжает работать.

Госкомпания «Вода Запорожья» предупредила о возможных перебоях в водоснабжении из-за аварийных отключений. «Подача воды будет возобновлена после полного восстановления стабильного электропитания в населенных пунктах области», — указано в сообщении. Как сообщил господин Балицкий, энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше