Число госпитализированных после отравления в кафе в Пятигорске выросло до 34

Количество отравившихся в кафе в Пятигорске Ставропольского края увеличилось до 39 человек. Об этом в воскресенье, 31 мая, сообщил мэр города Дмитрий Ворошилов.

— К вечеру в больницу поступили еще три человека, общее количество госпитализированных — 34 пациента. Пять человек отказались от госпитализации, — написал он в мессенджере МАКС.

Глава Пятигорска добавил, что в инфекционном отделении городской больницы № 2 есть резерв койко-мест. Всем пациентам, среди которых двое детей, оказывается необходимая медпомощь.

Роспотребнадзор уточнил, что у пострадавших нашли сальмонеллу. Все они посещали одно кафе, его работа приостановлена. Возбуждено уголовное дело.

30 мая сообщалось, что следователи начали проверку по факту массового отравления посетителей кафе в Пятигорске. Процессуальная проверка организована по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК России «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей».