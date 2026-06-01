В Дагестане при падении минивэна в кювет погиб ребенок

В Тарумовском районе Дагестана произошло дорожно-транспортное происшествие с участием минивэна, в результате которого есть погибший и пострадавшие. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes-Benz не справился с управлением, после чего машина съехала в кювет и перевернулась. В результате аварии пострадали семь человек, большинство из них — несовершеннолетние. Один ребенок, семилетний пассажир, скончался на месте от полученных травм.
Остальные пострадавшие, включая детей, были доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи. Врачи продолжают наблюдение за их состоянием.
Ранее семь человек, в том числе ребенок, получили ранения в результате дорожно-транспортного происшествия в Кизилюртовском районе Дагестана.