Мужчина избил юношу и украл телефон и деньги в парке на западе Москвы

Сотрудники полиции задержали ранее неоднократно судимого мужчину, подозреваемого в ограблении юноши в парке в районе ул. Удальцова. Об этом сообщила пресс-служба управления внутренних дел по Западному административному округу столицы.

Источник: РИА "Новости"

«Предварительно установлено, что к находившемуся в парке в районе ул. Удальцова 19-летнему молодому человеку подошел неизвестный и попросил телефон, чтобы сделать звонок. После того, как он передал устройство, злоумышленник нанес потерпевшему несколько ударов и стал требовать передачи второго телефона, а также имеющихся денежных средств. Под давлением нападавшего молодой человек выполнил его требования, после чего злоумышленник скрылся. Общий ущерб составил 145 тыс. руб.», — говорится в сообщении.

В кратчайшие сроки оперативники на ул. Профсоюзная задержали подозреваемого — ранее неоднократно судимого 38-летнего жителя Астраханской области. Похищенные телефоны фигурант сдал в ломбард и потратил деньги на свои нужды. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ («Грабеж»). Фигуранту предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.