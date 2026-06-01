ТАСС: Два человека погибли на стройплощадке в Москве во время работ

Два человека погибли при ремонтных работах на Ленинградском проспекте в Москве, еще один пострадал. Об этом в воскресенье, 31 мая, сообщили в правоохранительных органах.
— Инцидент произошел на стройплощадке во время проведения работ. Один человек погиб сразу, еще двое были доставлены в больницу, где один из них скончался, несмотря на оказанную помощь. За жизнь второго борются врачи, — цитирует собеседника ТАСС.
В настоящее время точная причина произошедшего устанавливается. Проводится проверка.
Ранее РЕН ТВ сообщал, что не менее трех человек пострадали при взрыве газового баллона в центре столицы. Инцидент произошел на стройке на Ленинградском проспекте.
В тот же день взрыв газа произошел в частном доме в Ингушетии. По данным телеканала РЕН ТВ, в результате инцидента пострадали пять человек. Среди пострадавших есть трое детей.