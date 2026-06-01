Смертельный удар о бетон. Лодка с пятью людьми врезалась в пирс на Каме

Катер Aluton на скорости влетел в бетонный пирс лодочной пристани у дома № 60 по улице Гуськова. В судне находились пять человек: мужчина за штурвалом и четыре женщины. Одна пассажирка погибла на месте, ещё четверо получили травмы. По предварительным данным, водитель нарушил правила судовождения — в тёмное время суток он не выбрал безопасную скорость и потерял контроль.
Хроника ночной аварии и состояние пострадавших.
Сообщение о столкновении лодки с бетонным пирсом поступило спасателям вечером 30 мая. На место выехала оперативная группа Чистопольского пожарно-спасательного гарнизона. Прибывшие специалисты установили: удар был настолько сильным, что одна из пассажирок скончалась до приезда медиков. Остальные четверо — мужчина-судоводитель и три женщины — получили травмы различной степени тяжести. Их оперативно доставили в Чистопольскую центральную районную больницу. Одна из пострадавших женщин после осмотра отказалась от госпитализации и была отпущена домой.
По данным некоторых источников, все пятеро находившихся на борту были людьми с ограниченными возможностями здоровья — глухонемыми. За штурвалом, как сообщается, сидел 44-летний мужчина, погибшая женщина приходилась ему супругой. Ей было 40 лет. Официального подтверждения этой информации от МЧС или прокуратуры пока нет.
Почему лодка влетела в пирс: предварительная версия.
По предварительным данным МЧС и транспортной прокуратуры, причиной аварии стало грубое нарушение правил пользования маломерными судами. Водитель катера Aluton в тёмное время суток не снизил скорость до безопасной. В условиях недостаточной видимости на реке он потерял контроль над управлением, в результате чего судно врезалось в береговое бетонное сооружение. Удар пришёлся в борт со стороны пассажиров, что и привело к тяжёлым последствиям.
Спасатели напоминают: ночью на воде ориентироваться сложно, особенно в незнакомых акваториях. Единственный способ избежать трагедии — двигаться на минимальной скорости либо вовсе отказаться от плавания в темноте без крайней необходимости.
Прокуратура начала проверку.
Татарская транспортная прокуратура уже организовала проверку по факту столкновения катера с пирсом. На место выехали заместитель транспортного прокурора и следственно-оперативная группа. Ведомство проверяет соблюдение требований законодательства о безопасности судовождения. Будут изучены все обстоятельства: техническое состояние судна, наличие прав у водителя, метеоусловия и видимость на реке в тот вечер. По итогам проверки, если найдутся основания, будут приняты меры прокурорского реагирования.
Напомним, это не первое смертельное происшествие с маломерным судном на Каме в Чистополе за последнее время. Ранее на лодочной станции «Восток» лодка Wyatboat с двумя мужчинами на борту врезалась в металлический понтон. Тогда 46-летний пассажир погиб, а 42-летний водитель получил травмы. Причина была той же — превышение скорости в тёмное время суток.