Смертельный удар о бетон. Лодка с пятью людьми врезалась в пирс на Каме

Катер Aluton на скорости влетел в бетонный пирс лодочной пристани у дома № 60 по улице Гуськова. В судне находились пять человек: мужчина за штурвалом и четыре женщины. Одна пассажирка погибла на месте, ещё четверо получили травмы. По предварительным данным, водитель нарушил правила судовождения — в тёмное время суток он не выбрал безопасную скорость и потерял контроль.