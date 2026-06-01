Глава Бурятии поручил разобраться в нападении на школьницу в Москве

14-летнюю уроженку Бурятии избили у подъезда в Новой Москве, ей потребовалась госпитализация. Полиция начала проверку после заявления семьи девочки. Глава республики Алексей Цыденов заявил, что на девочку напали на почве национальной ненависти. Он поручил разобраться с ситуацией и помочь пострадавшей с лечением.
«В Москве произошел инцидент. Взрослые люди обидели по национальному признаку ребенка — нашу девочку, школьницу 14 лет, дошли до рукоприкладства», — написал глава Бурятии в Telegram.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, девочка пришла в гости в дом в ЖК «Саларьево Парк». Предварительно известно, что она сильно дернула дверь в подъезд, так как забыла код домофона. Две местные жительницы из-за этого начали конфликт, который дошел до рукоприкладства. Медики диагностировали у ребенка сотрясение головного мозга и гематомы, на рану наложили швы.
По информации Babr Mash, подростка якобы обозвали «узкоглазой», таскали за волосы, били ногами и, по словам пострадавшей стороны, ударили самокатом по голове. Сами женщины уверяют, что не оскорбляли подростка, и утверждают, что ребенок сам на них напал, вооружившись пластиковой лопаткой, отметил Telegram-канал.