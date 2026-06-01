Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Dalsan: пираты захватили танкер возле побережья Сомали

Пираты захватили нефтяной танкер у северо-восточного побережья Сомали.

Источник: Аргументы и факты

У северо-восточного побережья Сомали произошло нападение на нефтяной танкер, который, по предварительным данным, был захвачен пиратами. Об этом сомалийская радиостанция Dalsan со ссылкой на чиновников и международные структуры, отслеживающие морскую безопасность.

Инцидент произошел вблизи региона Пунтленд, когда судно следовало из порта Бербера в Могадишо. По имеющейся информации, танкер перевозил нефтепродукты и принадлежит частному предпринимателю из Пакистана.

Точное число членов экипажа на борту не раскрывается. Власти и профильные службы проводят расследование, уточняя обстоятельства произошедшего и принимая меры реагирования.

Ранее силы Тихоокеанского флота ВМФ России приняли участие в межведомственных учениях по освобождению судна, условно захваченного пиратами.

Узнать больше по теме
Пакистан: ядерная держава на стыке Азии и Ближнего Востока
Пакистан — одна из крупнейших стран Южной Азии, обладающая выгодным стратегическим положением, собственным ядерным оружием, но сложной внутренней и внешнеполитической повесткой. Государство играет важную роль в региональной безопасности и соперничает с ближайшим соседом — Индией.
Читать дальше