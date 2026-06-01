Dalsan: пираты захватили танкер возле побережья Сомали

У северо-восточного побережья Сомали произошло нападение на нефтяной танкер, который, по предварительным данным, был захвачен пиратами. Об этом сомалийская радиостанция Dalsan со ссылкой на чиновников и международные структуры, отслеживающие морскую безопасность.
Инцидент произошел вблизи региона Пунтленд, когда судно следовало из порта Бербера в Могадишо. По имеющейся информации, танкер перевозил нефтепродукты и принадлежит частному предпринимателю из Пакистана.
Точное число членов экипажа на борту не раскрывается. Власти и профильные службы проводят расследование, уточняя обстоятельства произошедшего и принимая меры реагирования.
