В Пятигорске число заразившихся кишечной инфекцией в кафе возросло до 36

Число пострадавших после отравления в кафе в Пятигорске увеличилось до 36 человек. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ставропольскому краю.
«Количество пострадавших выросло до 36 человек, 31 из которых госпитализирован, в том числе двое детей 14 и 5 лет», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, еще пять пострадавших находятся на амбулаторном лечении, им оказывается необходимая медицинская помощь. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
В Роспотребнадзоре уточнили, что у заболевших выявлена сальмонелла. Все они посещали одно и то же заведение общественного питания, работа которого в настоящее время приостановлена.
