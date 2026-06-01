Руководителей компаний по обмену и разблокировке замороженных активов арестовали

Главе «Инвестиционной палаты» Алексею Седушкину и руководителю европейского брокера Mind Money Юлию Хандошко предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы арестовал главу «Инвестиционной палаты» Алексея Седушкина и руководителя европейского брокера Mind Money Юлию Хандошко по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщается в электронной базе судов Москвы.

«Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Хандошко Ю. Ю. и Седушкина А. С. удовлетворено», — сообщается в базе.

Обоим фигурантам предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По информации РБК, деятельность Седушкина и Хандошко связана с замороженными ценными бумагами российских и иностранных инвесторов. Брокер «Инвестиционная палата», руководителем которого с 2022 года был Седушкин, являлся организатором централизованного обмена активами между российскими и иностранными инвесторами. По данным издания, в его рамках иностранные инвесторы на деньги со своих счетов выкупили у российских инвесторов иностранные ценные бумаги, которые были заблокированы по линии Euroclear и Clearstream из-за санкций ЕС.

Глава европейского брокера Mind Money Юлия Хандошко занималась помощью при разблокировке иностранных ценных бумаг и выплат по ним, которые принадлежали российским инвесторам и были заморожены из-за санкций ЕС.