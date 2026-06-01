Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Суксунском округе в ДТП на трассе погибли дети

На место происшествия выезжали сотрудники МЧС и прокуратуры.

Авария на трассе в Суксунском округе привела к смерти детей, сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю.

Информация о дорожно-транспортном происшествии в Суксунском округе Пермского края поступила в ГУ МЧС России по Пермскому краю в 21 час 52 минуты 31 мая 2026. На место происшествия прибыло пожарно-спасательное подразделение.

«Установлено, что на 112 км автомобильной дороги федерального значения Р-243 в районе населённого пункта Сабарка Суксунского округа (в 4 км от отворота на Сабарку в направлении Перми) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух транспортных средств. Имеются погибшие и травмированные», — рассказали в краевом управлении МЧС.

«В результате ДТП погибли трое несовершеннолетних и водитель легкового автомобиля, женщина», — сообщает РИА Новости со ссылкой на краевое управление МВД.

Прокуратура Суксунского района уточнила, что в ДТП столкнулись грузовой автомобиль MAN и легковой автомобиль Lada Largus. Надзорный орган контролирует установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.

Ранее сайт perm.aif.ru сообщал, что в Прикамье на федеральной трассе перевернулся грузовик.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше