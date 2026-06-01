В Суксунском округе в ДТП на трассе погибли дети

Авария на трассе в Суксунском округе привела к смерти детей, сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю.
Информация о дорожно-транспортном происшествии в Суксунском округе Пермского края поступила в ГУ МЧС России по Пермскому краю в 21 час 52 минуты 31 мая 2026. На место происшествия прибыло пожарно-спасательное подразделение.
«Установлено, что на 112 км автомобильной дороги федерального значения Р-243 в районе населённого пункта Сабарка Суксунского округа (в 4 км от отворота на Сабарку в направлении Перми) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух транспортных средств. Имеются погибшие и травмированные», — рассказали в краевом управлении МЧС.
«В результате ДТП погибли трое несовершеннолетних и водитель легкового автомобиля, женщина», — сообщает РИА Новости со ссылкой на краевое управление МВД.
Прокуратура Суксунского района уточнила, что в ДТП столкнулись грузовой автомобиль MAN и легковой автомобиль Lada Largus. Надзорный орган контролирует установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.
