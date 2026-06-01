В Японии из-за тайфуна отменили более 400 рейсов

Отмены касаются в первую очередь Окинавы, на которую 1−2 июня обрушится стихийное явление.

ТОКИО, 1 июня. /ТАСС/. Число рейсов, отмененных в Японии из-за приближения тайфуна, превысило 400. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных японских аэропортов.

Отмены касаются в первую очередь Окинавы, на которую 1−2 июня обрушится тайфун. По данным национального метеорологического управления, его эпицентр сейчас находится к югу от префектуры и движется в северном направлении со скоростью около 15 км в час.

Скорость ветра в районе прохождения тайфуна составляет около 30 м/с, а скорость порывов достигает 45 м/с.

По оценкам синоптиков, после Окинавы тайфун изменит направление на северо-восточное и может пройти вдоль тихоокеанского побережья основной части Японии, затронув острова Кюсю, Сикоку, а также столичный регион Токио.