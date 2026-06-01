В поселке Красноярского края при пожаре погиб мужчина

В Красноярском крае за сутки потушили 14 пожаров.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае за сутки потушили 14 пожаров, погиб один человек. Об этом сегодня, 1 июня, сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Так, накануне в селе Плотбище Енисейского муниципального округа сгорел частный жилой дом. Пожар на площади 70 квадратных метров тушили четыре сотрудника ведомства. На пепелище они обнаружили тело мужчины. Предварительная причина трагедии — короткое замыкание электропроводки.

На оказание помощи при ДТП силы и средства МЧС России привлекались три раза.

На акваториях края спасатели зафиксировали два происшествия: в реке Хантайка нашли тело человека, а под Красноярском в реке Мана утонул мужчина.

Всего за прошедшую неделю в регионе ликвидировали 107 пожаров. Погибли два человека, еще один получил травмы.

