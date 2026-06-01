Похитительницу нижнего белья задержали в Комсомольске-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре полицейские задержали 49-летнюю подозреваемую в похищении женского нижнего белья, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Представитель магазина обратилась в полицию, обнаружив пропажу трусов с витрины на общую сумму более 3 тысяч рублей. Как выяснилось, подозреваемая взяла товары, занесла в примерочную, сняла с них этикетки и спрятала под коврик. После чего сложила белье в свою сумку и покинула магазин. Украденное она отнесла на рынок, где продала за 1,5 тысячи рублей и купила продукты. Ранее она отбывала наказания в колониях.
— Возбуждено уголовное дело о краже (ч. 1 ст. 158 УК РФ). В отношении задержанной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.
