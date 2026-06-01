Девочка упала с подпорной стены из-за ненадёжного ограждения во Владивостоке

Несчастный случай произошёл 30 мая на территории жилого комплекса на улице Нейбута, 4а. Девочка 2015 года рождения облокотилась на ограждение, установленное по краю подпорной стены, но под её весом секция выпала. Девочка упала на асфальт.
Telegram-канал 71-го микрорайона со слов очевидцев пишет, что у школьницы при падении оказалась сломана рука, выбит зуб, также ей диагностировали сотрясение мозга. Девочка госпитализирована.
Прокуратура подтверждает, что девочку увезли в больницу транспортом скорой медицинской помощи с переломами и черепно-мозговой травмой. Надзорное ведомство даст принципиальную оценку мер по содержанию и эксплуатации объекта и соблюдению требований законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних.
Инцидент вызвал общественный резонанс. Горожане снова подняли вопрос качества новых жилых комплексов и неадекватной экономии застройщиков на стройматериалах.
Отметим, что ЖК «Фрегат-2», на территории которого пострадала девочка, уже оскандалился в 2021 году. В одном из домов комплекса случился пожар, погубивший двух малолетних детей: ребята скончались от интоксикации угарным газом из соседней квартиры, где возник пожар на кухне.
К уголовной ответственности в виде лишения свободы привлекли юношу, который пытался потушить загоревшееся масло водой, что привело к усилению задымления. Местные жители обращали внимание на хаотичную парковку во дворе, что помешало пожарным машинам быстро подъехать к нужной стороне дома. Также выяснилось, что внутридомовые системы пожарной безопасности не работали.