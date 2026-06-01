Арестованы руководители компаний по разблокировке замороженных активов россиян

Ранее Арбитражный суд Москвы в полном объёме удовлетворил иск Центробанка к Euroclear о взыскании порядка 200 миллиардов евро. Решение было обращено к исполнению, а 27 мая регулятор попросил суд выдать исполнительный лист для принудительного взыскания. Речь идёт об активах РФ, которые были заморожены после начала СВО на Украине. При этом Euroclear пытается оспорить решение.