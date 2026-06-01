Арестованы руководители компаний по разблокировке замороженных активов россиян

Оба фигуранта проходят по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Ранее сообщалось об их задержании в рамках следственных действий.
По данным источника, расследование связано с операциями вокруг замороженных ценных бумаг российских и иностранных инвесторов. «Инвестиционная палата» под руководством Седушкина занималась организацией механизмов обмена заблокированными активами между участниками рынка из России и других стран.
В рамках подобных схем иностранные инвесторы выкупали у российских владельцев ценные бумаги, оказавшиеся замороженными после введения санкционных ограничений и блокировки через международные депозитарии Euroclear и Clearstream.
Глава Mind Money Юлия Хандошко, по данным источников, участвовала в процессах, связанных с сопровождением сделок и попытками разблокировки иностранных активов российских инвесторов, а также выплат по ним.
Ранее Арбитражный суд Москвы в полном объёме удовлетворил иск Центробанка к Euroclear о взыскании порядка 200 миллиардов евро. Решение было обращено к исполнению, а 27 мая регулятор попросил суд выдать исполнительный лист для принудительного взыскания. Речь идёт об активах РФ, которые были заморожены после начала СВО на Украине. При этом Euroclear пытается оспорить решение.
