Лесные пожары тушат огнеборцы в четырёх муниципалитетах Хабаровского края

Всего девять лесных пожаров зарегистрировано в Хабаровском крае после прошедших выходных. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», по состоянию на утро 1 июня огнём охвачено 19 775 гектаров тайги. Два возгорания к этому часу уже локализованы и в ближайшее время должны быть полностью ликвидированы — их площадь 3245 гектаров.
Согласно информации, предоставленной в министерстве лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края, очаги находятся на территории Верхнебуреинского, Хабаровского и имени Полины Осипенко районов, а также в Солнечном муниципальном округе. Обстановка оценивается как стабильная — населённым пунктам и объектам экономики пожары не угрожают.
В настоящее время к тушению лесных пожаров в Хабаровском крае привлечено 387 человек и 21 единица наземной техники. Кроме того, задействовано два самолёта Cessna-182 и один Ан-2, а также вертолёт Ми-8. Поддержку региону оказывают специалисты Федеральной Авиалесоохраны, Авиалесоохраны Бурятии, а также парашютисты и десантники федерального резерва.
Напомним, что согласно распоряжению № 235-р, которое подписал губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, с 20 мая 2026 года в субъекте введён режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Кроме того, действует запрет на посещение гражданами лесов и въезд туда транспортных средств.
Отметим, что главной причиной лесных возгораний в крае остаётся нарушение правил пожарной безопасности со стороны местного населения. Административная ответственность: для граждан — от 40 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 60 до 90 тысяч рублей, для юридических лиц — от 600 тысяч до 1 млн рублей. В случае уничтожения или повреждения лесных насаждений наступает уголовная ответственность с лишением свободы на срок до 10 лет.