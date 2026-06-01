Лесные пожары тушат огнеборцы в четырёх муниципалитетах Хабаровского края

Отметим, что главной причиной лесных возгораний в крае остаётся нарушение правил пожарной безопасности со стороны местного населения. Административная ответственность: для граждан — от 40 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 60 до 90 тысяч рублей, для юридических лиц — от 600 тысяч до 1 млн рублей. В случае уничтожения или повреждения лесных насаждений наступает уголовная ответственность с лишением свободы на срок до 10 лет.