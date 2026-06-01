Бастрыкину доложат по делу об избиении девочки двумя женщинами в Москве

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетней в столице. Об этом в воскресенье, 31 мая, сообщила пресс-служба СК России.

— В соцсетях сообщалось, что в Москве две женщины избили 14-летнюю девочку. В результате пострадавшую доставили в больницу. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК России «Хулиганство», — сказано в Telegram-канале ведомства.

Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК РФ по Москве Дмитрию Беляеву доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Мать девочки-подростка, которую избили две женщины в Москве, в беседе с журналистами раскрыла подробности произошедшего. По ее словам, злоумышленницы пытались замять ситуацию, предложив семье деньги.

Щербинская межрайонная прокуратура контролирует ход проверки, проводимой по факту причинения несовершеннолетней телесных повреждений в одном из ЖК в Новой Москве.