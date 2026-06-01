Стали известны подробности смертельного ДТП в Суксунском округе

Авария на трассе в Суксунском округе стала причиной смерти четырёх человек, сообщают в Госавтоинспекции.
На автодороге М-12 «Восток» 31 мая 2026 года со стороны Перми в направлении Екатеринбурга двигался грузовой автомобиль «МАН» под управлением водителя 1977 года рождения. В 19:55 на 113 км дороге водитель не учёл дорожные и метеорологические условия, допустил занос на полосу встречного движения и столкновение со встречным автомобилем «Лада Ларгус».
«В результате ДТП погибла водитель “Лада Ларгус” 1982 года рождения и три пассажира — дети 2010, 2013 и 2016 годов рождения. Девочка 2019 года рождения получила травмы», — рассказали в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД РФ по Пермскому краю.
Начальник Управления Госавтоинспекции Вячеслав Шадрин призвал водителей проявлять максимальную ответственность и внимательность на дорогах.
«В сложных дорожных и погодных условиях настоятельно рекомендую снижать скорость, увеличивать дистанцию до впереди идущего транспортного средства, избегать резких манёвров и торможений», — сказал Вячеслав Шадрин.
Ранее сайт perm.aif.ru писал, что ДТП в Суксунском округе произошло в 4 км от отворота в направлении населённого пункта Сабарка.