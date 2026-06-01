В Хабаровске у отца забрали квартиру за ипотеку сына

В Хабаровске суд взыскал у горожанина квартиру за неоплаченную его сыном ипотеку, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Кредит сын хабаровчанина взял в 2023 году под залог квартиры отца. Он получил деньги, но платить ипотеку не стал и в дальнейшем оформил банкротство. Банк обратился в суд с иском о взыскании заложенной недвижимости. Владелец квартиры не признал иск, утверждая, что ипотеку брал сын, он не мог оплачивать долг, так как не работал, но теперь готов исполнять обязательства.
— Краснофлотский районный суд Хабаровска удовлетворил иск банка в полном объёме. Обращено взыскание на заложенную квартиру. Она подлежит продаже с публичных торгов с установлением начальной продажной цены в размере 4 млн рублей. Кроме того, с ответчика в пользу банка взысканы судебные расходы в размере 25 тысяч рублей, — сообщили в объединенной пресс-службе судов Хабаровского края.
