Приморская школьница перевела мошенникам более 700 тысяч рублей, спасая отца от уголовной ответственности

Злоумышленники на протяжении шести дней убеждали девушку-подростка, что у её отца были выявлены незадекларированные доходы. Они говорили, что в квартиру семьи скоро придут силовики с обысками, а сам отец будет уволен с работы и привлечён к уголовной ответственности. Чтобы предотвратить санкции, девушке предложили перевести отцовские накопления на «безопасный счёт», якобы созданный для этой ситуации.