Приморская школьница перевела мошенникам более 700 тысяч рублей, спасая отца от уголовной ответственности

Телефонные мошенники смогли убедить десятиклассницу из Уссурийска перевести с отцовского банковского счёта более 700 тысяч рублей на «безопасный счёт», возбуждено уголовное дело, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на УМВД по Приморскому краю.

Источник: ДЕЙТА

Злоумышленники на протяжении шести дней убеждали девушку-подростка, что у её отца были выявлены незадекларированные доходы. Они говорили, что в квартиру семьи скоро придут силовики с обысками, а сам отец будет уволен с работы и привлечён к уголовной ответственности. Чтобы предотвратить санкции, девушке предложили перевести отцовские накопления на «безопасный счёт», якобы созданный для этой ситуации.

Школьница имела доступ к телефону 48-летнего отца. Через банковское приложение она перевела деньги на подконтрольные мошенникам счета. Когда она хотела связаться с «силовиками» в очередной раз и увидела, что её номер они заблокировали, то осознала, что стала жертвой мошенников, и рассказала обо всём отцу.

Мужчина обратился с заявлением в полицию, возбуждено уголовное дело по 159-й статье УК РФ (мошенничество). Полиция напоминает: если телефонный собеседник представляется сотрудником силовой структуры, для безопасности лучше прервать разговор и самостоятельно связаться по официальному телефону с ведомством, откуда сейчас якобы звонили.

Мошенники всё чаще используют в качестве жертв подростков, запугивая их якобы грозящей родителям уголовной ответственностью. Наиболее резонансным преступлением такого рода в Приморье стало ограбление квартиры в элитном жилом доме на улице Набережной во Владивостоке. 16-летний сын хозяев передал ключи девушке, которая якобы представляла ФСБ и должна была провести в квартире некие действия, направленные на раскрытие преступления.

Итог — из квартиры вынесли 6 миллионов рублей и 95 тысяч долларов. Задержали пока только девушку, устанавливаются личности тех, кто направил её в квартиру для совершения кражи.