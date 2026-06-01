На Камчатке нашли тело Кристины Зволевой, пропавшей в сентябре 2025 года

На Камчатке поисково-спасательный отряд «Доброволец» обнаружил тело 29-летней Кристины Зволевой. Женщина исчезла еще в сентябре 2025 года. В официальном канале организации появилось краткое сообщение: «Зволева Кристина Олеговна. Найдена, погибла». Причины смерти и обстоятельства трагедии спасатели пока не раскрывают. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".
Напомним, ранее следственное управление СК России по Камчатскому краю завело уголовное дело по факту безвестного исчезновения женщины. Было установлено, что не ранее 18 сентября 2025 года Кристина авиарейсом прилетела из Иркутска в Елизово, затем проследовала в Петропавловск-Камчатский, где временно проживала по неустановленному адресу. После этого она покинула место жительства и больше не выходила на связь с родными.
Теперь предстоит выяснить все обстоятельства ее гибели.