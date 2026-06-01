Четыре человека погибли и 48 пострадали в ДТП Иркутской области за неделю

С 25 по 31 мая на дорогах случилось 45 аварий.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

С 25 по 31 мая 2026 года на дорогах Приангарья случилось 45 аварий с пострадавшими. Как сообщили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, четыре человека погибли, 48 получили травмы, 13 из них — дети, всех госпитализировали.

— Чаще всего водители неправильно располагали машины на проезжей части, таких нарушений набралось одиннадцать. На втором месте скорость, не соответствующая условиям, десять случаев. Семь аварий произошли из-за того, что не соблюдали очередность проезда. По видам ДТП лидируют столкновения — пятнадцать, съездов с дороги — четырнадцать, наездов на пешеходов — шесть, — добавили в ведомстве.

Полицейские зафиксировали шесть пьяных водителей за рулем, одиннадцать человек сели за руль вообще без прав. Двое скрылись с места аварии, четырнадцать ездили без полиса ОСАГО. Госавтоинспекция призывает всех строго соблюдать правила, от этого зависят жизни.